شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الإسكندرية»: فحص وعلاج 1.1 مليون مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة والاعتلال الكلوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في الاسكندرية، تحقيق معدلات غير مسبوقة في تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة علاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي على مستوى المناطق الطبية الثمانية.

وقال مصدر طبى مسؤول بالمديرية، لـ«المصرى اليوم»، أنه تم خلال الفترة من سبتمبر الماضى وحتى الان، فحص وعلاج مليون و160 ألف مواطن، ضمن المبادرة الرئاسية.

وأشار إلى أن المديرية تشارك في المبادرة بـ20 موقعاً ثابتا ومتحركاً، متمثلة في تخصيص 17 نقطة ثابتة بينها 15 نقطة في وحدات رعاية صحية بالإضافة إلى 3 عيادات متنقلة عبارة عن سيارات متنقلة في باب الأحرار (العبيد سابقا) وقرية 45 بمنطقة العامرية ومركز شباب محسن.

وأشار إلى أن كل نقطة من النقاط الـ20 المخصصة للمبادرة الرئاسية تضم فريق طبي متخصص يتكون من طبيب وصيدلى لصرف العلاج وممرض وإداري، موضحا أن الفرق الطبية مهمتها تشخيص الحالات المصابة بأمراض الضغط والسكر واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة للحالات الجديدة وتجديد القرارات الصادرة من قبل والتى تحتاج إلى تمديد وصرف العلاج للحالات المرضية لمدة 3 شهور .

وشدد على أن الهدف من المبادرة هو دعم وتشجيع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة في المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة والقوافل العلاجية لتقديم الخدمة الطبية للمرضي أصحاب الأمراض المزمنة من ضغط وسكر وقلب، والعمل على تقليل نسب الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل آمن مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية، بعد انخفاض إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة للمرضي أصحاب الأمراض المزمنة، وذلك نتيجة عزوفهم عن متابعة حالتهم الصحية بالمستشفيات خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية.

الجدير بالذكر أن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى تستهدف جميع المواطنين فوق سن الأربعين عاما، علاوة على المرضى الذين يتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما المصابين بارتفاع ضغط الدم والسكرى المسجلين بقاعدة بيانات حملة ١٠٠ مليون صحة من خلال تقديم خدمة الكشف المبكر عن مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن والسمنة، والاعتلال الكلوي المزمن، ويشمل ذلك الكشف الطبى وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج المناسب مجانا من خلال فرق طبية متواجدة داخل وحدات الرعاية الأولية بالمحافظة ونقاط ثابتة بالأندية ومراكز الشباب، علاوة على فرق متحركة تتوجه للمصانع والشركات وأماكن التجمعات، وتعمل تلك الفرق على فترتي عمل: الأولى من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، والثانية من الثالثة عصرا وحتى التاسعة مساء .