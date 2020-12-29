شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تارو : «العالم في 2021 هيعاني من الجوع ونقص الغذاء ..لكن مصر لأ » (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقعت خبيرة التارو بسنت يوسف حدوث أزمات كبيرة للعديد من دول العالم خلال عام 2021، وأشارت خلال استضافتها في برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب على قناة «mbc مصر»، الإثنين، وقوع مشاكل من 2020 وتتواصل خلال العام الجديد.

وتابعت: «العالم في 2021 هيعاني، لكن مصر لأ، وهيبقى في جوع وطوابير ونقص غذاء وموارد في العالم في 2021 لكن مصر لأ، والناس فيها مش هتعاني على حسب ما الورقة بتقول».

وأضافت: «هنشوف دول فيها جوع حيحصل، طوابير، قلة موارد، الناس هتتكالب على إنهم عايزين غذاء، مش هيلاقوا، المعاناة بدأت في 2020 وهتكمل في 2021، بس مصر لأ، مصر عادي فيها فقر، بس معاناتها مش هتبقى زي دول كده هتعاني بجد، مصر هتبقى مقدور عليها المشاكل دي».