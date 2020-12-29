شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تارو : «العالم في 2021 هيعاني من الجوع ونقص الغذاء ..لكن مصر لأ » (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
توقعت خبيرة التارو بسنت يوسف حدوث أزمات كبيرة للعديد من دول العالم خلال عام 2021، وأشارت خلال استضافتها في برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب على قناة «mbc مصر»، الإثنين، وقوع مشاكل من 2020 وتتواصل خلال العام الجديد.
وتابعت: «العالم في 2021 هيعاني، لكن مصر لأ، وهيبقى في جوع وطوابير ونقص غذاء وموارد في العالم في 2021 لكن مصر لأ، والناس فيها مش هتعاني على حسب ما الورقة بتقول».
وأضافت: «هنشوف دول فيها جوع حيحصل، طوابير، قلة موارد، الناس هتتكالب على إنهم عايزين غذاء، مش هيلاقوا، المعاناة بدأت في 2020 وهتكمل في 2021، بس مصر لأ، مصر عادي فيها فقر، بس معاناتها مش هتبقى زي دول كده هتعاني بجد، مصر هتبقى مقدور عليها المشاكل دي».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
133,900
-
تعافي
110,436
-
وفيات
7,466
كانت هذه تفاصيل خبر خبيرة تارو : «العالم في 2021 هيعاني من الجوع ونقص الغذاء ..لكن مصر لأ » (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.