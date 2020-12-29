شكرا لقرائتكم خبر عن لتجنب الحوادث بعد غلق 5 طرق رئيسية بسبب الشبورة.. نصائح يجب القيام بها فورًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مدير الإدارة العامة للمرور، عن غلق 5 طرق سريعة، صباح الثلاثاء، وذلك لوجود شبورة مائية، كما واصلت الإدارة رفع حالة الطوارئ، لموجة سوء الأحوال الجوية، وذلك بالتنسيق مع إدارات المرور المختلفة على مستوى الجمهورية.

وعلى الفور، أصدرت الإدارة عدة نصائح للقيادة الآمنة في الرياح الشديدة أو الأمطار الشديدة أو السيول، هي:

1- مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.

2- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارًا.

3- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

4- استخدام مسّاحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي.

5- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.

6- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

7- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث.

8- زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

وأكدت إدارة المرور بأنه في حالة حدوث عطل فجائى للمركبة، يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل كل الأنوار، ووضع المثلث العاكس قبل المركبة بـ30 مترًا في اتجاه السير ويمكن استدعاء خدمة الإغاثة من خلال رقم 01221110000.

كانت الطرق المغلقة هي:

1- طريق الإسكندرية الصحراوي، لوجود شبورة.

2- المحور في الاتجاهين لوجود شبورة مائية كثيفة.

3- طريق السويس من الكيلو61 حتي الكيلو 109 في الاتجاهين.

4- الطريق الشرقي القديم من بني سويف حتى أسيوط لوجود شبورة.

5- طريق الكريمات أمام حركة المرور لوجود شبورة.