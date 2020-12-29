شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة مائية تغطي القليوبية.. والمرور لقائدي السيارات: توخوا الحذر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ظهرت الشبورة المائية بصورة كثيفة، صباح اليوم الثلاثاء، وغطت مدن محافظة القليوبية خاصة الطريق الزراعى والحر والطرق الرئيسية وناشد العميد أمجد محفوظ مدير الادارة العامه للمرور المواطنين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة. وطالب مرور القليوبية المواطنين بالالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث إنزلاق لأى سيارة وعدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الإلتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة. الوضع في مصر

اصابات 133,900

تعافي 110,436

وفيات 7,466

كانت هذه تفاصيل خبر شبورة مائية تغطي القليوبية.. والمرور لقائدي السيارات: توخوا الحذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.