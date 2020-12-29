شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير المدينة الجامعية ومعهد الصفا الأزهري بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة شمال سيناء، بالتعاون مع مديريات الصحة والطب البيطري، أعمال تطهير وتعقيم المنشآت والمصالح الحكومية والخدمية ومنازل المواطنين لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن المحافظة مستمرة في أعمال تطهير وتعقيم المنشآت والمصالح الحكومية والميادين العامة والشوارع الرئيسية والمنازل في مختلف مدن المحافظة، معلنًا عن تطهير وتعقيم المدينة الجامعية بنين والمدينة الجامعية بنات بجامعة العريش ومعهد الصفا الأزهري ومنزل أحد الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد بالعريش.

أشار المحافظ إلى أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها المحافظة بالتعاون مع مديريات الخدمات والمؤسسات المعنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

بدوره أكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، أنه سبق تطهير وتعقيم نحو 1200 منشأة صحية وتعليمية وأمنية وحكومية على مستوى المحافظة منذ بداية عمليات التطهير والتعقيم لمجابهة فيروس كورونا المستجد.