شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة كثيفة بكافة الأنحاء تصل للضباب بالقاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أغلب محافظات الجمهورية، شبورة كثيفة على الطرق، خاصة الطرق الرئيسة والطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية تصل لحد الضباب.

وامتدت الشبورة المائية للطرق الرئيسة بالقاهرة والجيزة وتصل لحد الضباب، وتسببت فى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق ، فيما ناشدت هيئة الأرصاد الجوية السائقين القيادة بهدوء على الطرق، وتجنب السرعات الزائدة .

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس .

كما يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وأمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين .