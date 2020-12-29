شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يعيد فتح طريقى السويس الصحراوى والشرقى القديم بعد تلاشى الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، فتح الطريق الصحراوى الشرقى القديم من بنى سويف إلى أسيوط، وطريق السويس الصحراوى بعد تلاشى الشبورة، وسط تواجد الخدمات المرورية منعًا لوقوع أي حوادث، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الإلتزام بتعمليات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

وكانت هيئة الارصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بالطرق السريعة، وأهابت بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق منعا لوقوع الحوادث المرورية.