شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يعيد فتح طرق "إسكندرية الصحراوى والمحور والكريمات" بعد تلاشى الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، فتح طريق اسكندرية الصحراوى ومحور 26 يوليو وطريق الكريمات بعد تلاشى الشبورة، وسط تواجد الخدمات منعًا لوقوع أي حوادث مرورية، وتهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وكانت هيئة الارصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء، بالطرق السريعة، وأهابت بتوخى الحذر اثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.