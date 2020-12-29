كيف تساعد فى الحد من انتشار فيروس كورونا؟ .. الصحة تجيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من النصائح التى تساعد فى الحد من انتشار من فيروس كورونا تتضمن ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى مع تطهير اليد وممارسة الرياضة والحرص على تناول غذاء صحى والصحة النفسية.
وقالت وزارة الصحة والسكان: على الجميع الحرص الكامل علي تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بعد العودة من خارج المنزل مع الاستمرار فى ارتداء الكمامة والبعد عن الزحام.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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