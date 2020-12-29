شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات المرور لتجنب الحوادث بعد غلق 5 طرق رئيسية بسبب الشبورة المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شددت إدارة المرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، بعد غلق 5 طرق بسبب ظهور الشبورة بالمحاور، بأنه على قائدى بإضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامى فى الوضع المنخفض تجنباً لانعكاس الضوء بفعل الشبورة، ما يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية، وتناشد إدارة المرور بزيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التى أمامك مع الالتزام بالمسار (الحارة المرورية) والاسترشاد بالخطوط الأرضية، كما يجب السير فى الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع مع فتح جزئى لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج.

كما يجب استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئياً بالنسبة للغير مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعاً، واستعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج مع عدم التوقف فى نهر الطريق أو حتى أكتافه مطلقا.

وأكدت إدارة المرور بأنه فى حالة حدوث عطل فجائى للمركبة، يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل كافة الأنوار، ووضع المثلث العاكس قبل المركبة بـ 30 مترا فى اتجاه السير ويمكن استدعاء خدمة الإغاثة من خلال رقم 01221110000.

وتنسق إدارة المرور مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة سوء الأحوال الجوية من الشبورة الكثيفة على الطرق، لتجهيز رجال المرور على الطرق لإجراء عمليات غلق أو تحويلات بالطرق لمنع وقوع الحوادث المرورية أو ظهور أى معوقات سواء أعطال أو مصادمات، وتكثيف القوات على الطرق بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للاستعداد لتحذيرات الأرصاد الجوية بشكل دورى بعد ظهور الشبورة على الطرق السريعة والزراعية والساحلية والصحراوية.