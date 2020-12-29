إعادة فتح "طريق السويس والشرقي القديم بأسيوط" عقب انقشاع الشبورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح طريق السويس والطريق الشرقي القديم من بني سويف حتي أسيوط عقب اقشاع الشبورة وتحسن الأحوال الجوية.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور؛ حفاظًا على سلامتهم.