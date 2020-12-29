المرور تُعيد فتح 3 طرق بعد ساعتين من الإغلاق عقب انقشاع الشبورة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، فتح 3 طُرق عقب انقشاع شبورة كثيفة بعد مرور ساعتين من الإغلاق.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، في بيان لها عبر صفحة وزراة الداخلية، إعاد فتح طريق الكريمات، طريق الإسكندرية الصحراوي، طريق المحور في الاتجاهين أمام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور؛ حفاظًا على سلامتهم.