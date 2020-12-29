شكرا لقرائتكم خبر عن «مقال اليوم» من عزة كامل: كوارث 2020.. غدر الجائحة وتبرير الاغتصاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

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«المصري اليوم» تزخر بمجموعة من أبرز المفكرين والكُتاب والمُتخصصين، من بينهم عزة كامل، التي سلطت الضوء، في مقالها المعنون بـ«نحن محكومون بالأمل» على الحديث عن العام الذي يشارف على الانتهاء، وما تسببت فيه جائحة كورونا «من زيادة معدلات العنف والبطالة وتخفيض الأجور، خاصة بين النساء».

«كامل» بدأت مقالها: «عام مضى وترك مرارة العلقم فى الحلوق، وتفشّت رائحة وجع النهايات ورحيل أحبّاء غدر بهم الوباء اللعين، وسادت فيه ثقافة بطريركية وخطاب ثقافى يحمل خطابات سلفية وأصولية مؤسسة على عقلية ذكورية، خطابات فاجعة تنتشر رغم زمن الحداثة والمعارف العلمية والتكنولوجية، خطابات تحرض على التحريم والتكفير والوصم، وتعادى النساء، وتُبرر جرائم التحرش والاغتصاب».

الكاتبة تابعت: «لم يسلم المجتمع من الانقسام والاختلاف حول ما إذا كانت المرأة ضحية ومستغلة أم هى نفسها مرتكبة الجرم وأنها تشهّر بالرجال؟ وطرحت تساؤلات عديدة حول مصداقية الآلية المستخدمة لفضح المتحرش، ومازالت هذه المعركة مستمرة، لأن التحرش والاغتصاب مازالا يعملان بقوة، رغم الجهود الرسمية وغير الرسمية فى تحقيق بعض من المكاسب للمرأة فى السياسات والقوانين، ووجودها فى المجال العام».

واصلت: «هذا يعكس ثقافة مزدوجة تتصارع وتتمظهر فى جميع مناحى الحياة، وتجعلنا نتساءل: هل فعلا نحن على أعتاب تغيير عميق؟ فإذا كانت الإجابة بـ(نعم)، فلصالح من هذا التغيير؟».

تختتم: «أتمنى أن يكون العام الجديد عامًا يحمل لنا الحرية والأمل، وصدق سعدالله ونوس عندما صرخ: (نحن محكومون بالأمل)».

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