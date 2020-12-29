شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: ننفذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات بتكلفة 46.8 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة السكة الحديد تنفيذ خطة لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بأطوال 1800 كم وتكلفة تبلغ 46.8 مليار جنيه، بعضها جارى تنفيذها والبعض الآخر سيتم البدء فى تنفيذه مستقبلا، وذلك بهدف زيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.

وتشرع هيئة السكة الحديد حاليا في تنفيذ مشروعات لتحديث نظم إشارات خطوط السكة الحديد من الإسكندرية إلى الأقصر بجانب كهربة وتحديث نظام إشارات خط بنها / الزقازيق / الاسماعيلية / بورسعيد ووصلة الزقازيق ـ أبو كبير، حيث تخطط لتنفيذ 14 مشروعا لتطوير وتحديث نظم الإشارات على مستوى خطوط السكة الحديد.

وتنفذ هيئة السكة الحديد حاليا عدد 4 مشروعات من مشروعات تحديث نظم الإشارات بخطوط السكة الحديد الـ 14، تشمل مشروع تحديث نظم الاشارات على خط القاهرة/ بنها / الإسكندرية بتكلفة 103.4 مليون يورو بالإضافة 452.1 مليون جنيه، وتحديث نظم الإشارات على خط بنى سويف / أسيوط بتكلفة 66.6 مليون يورو.

كما تضم مشروع تحديث نظم الإشارات على خط أسيوط / سوهاج / نجع حمادى بتكلفة 86.5 مليون يورو بالإضافة إلى 846 مليون جنيه، وتحديث نظم الإشارات على خط بنها / الزقازيق / الإسماعيلية / بورسعيد، وكذلك الوصلة من الزقازيق / أبوكبير بتكلفة 61 مليون يورو بالإضافة 399.5 مليون جنيه و8.7 مليون فرنك سويسرى.