شكرا لقرائتكم خبر عن 59% من القراء يستبعدون التزام المواطنين بالكمامة بعد تطبيق الغرامة الفورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع التزام المواطنين بارتداء الكمامة بعد تطبيق الغرامة الفورية للمخالفين، استبعد غالبية القراء التزام المواطنين بارتداء الكمامة بعد تطبيق الغرامة الفورية للمخالفين.

واستبعد 59% من القراء التزام المواطنين بارتداء الكمامة بعد تطبيق الغرامة الفورية للمخالفين، بينما توقع 41% من القراء التزام المواطنين بارتداء الكمامة بعد تطبيق الغرامة الفورية للمخالفين.