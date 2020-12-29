شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إنجازات وزارة الموارد المائية والرى فى 23 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جهود كبيرة تقوم بها الدولة لتعظيم وتنمية مواردها المائية من خلال خطط قومية تطمح إلى الاستفادة من المتاح من هذه الموارد وترشيد استخدامها وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة في إدارة مياه نهر النيل وإعادة تأهيل الترع والاستغلال الأمثل للخزانات الجوفية والأمطار والسيول، فضلاً عن تطوير منظومة الري وتحديثها في النشاط الزراعي لزيادة الناتج القومي الزراعي بما ينعكس على عمليات التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة. وفى التقرير التالى نرصد 23 معلومة حول إنجازات وزارة الرى فى 2020: 1- بلغت قيمة استثمارات وزارة الموارد المائية والري خلال عام 2020 إلى 7.9 مليار جنيه. 2- بلغت قيمة الاستثمارات في مشروعات تنمية الموارد المائية باستخدام المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار والسيول نحو 1.5 مليار جنيه. 3- أبرزها استغلال 8.8 مليار م3 من المياه السطحية و4.5 مليار م3 من المياه الجوفية العميقة. 4- الانتهاء من حفر وإحلال وتجديد 67 بئراً. 5- تجهيز 55 بئراً بالطاقة الشمسية في إطار تحقيق التنمية المستدامة. 6- زراعة 350 ألف فدان على المياه الجوفية لاستصلاح الأراضى بالظهير الصحراوي للمحافظات. 7-إنشاء 92 سد إعاقة وبحيرة صناعية لاستيعاب مياه السيول، فضلاً عن زيادة الطاقة الاستيعابية لخزانات مياه الأمطار بسعة 10 مليون م3. 8-مشروعات تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية نحو 236 مليون جنيه. 9- توفير 80 مليون متر مكعب من المياه عن طريق إحلال وتجديد البوابات المتهالكة بعدة محافظات. 10- تأهيل أجزاء من ترعة الحاجر وترعة طرخان وترعة الخشاب، وذلك بأماكن متفرقة بالقاهرة. 11- إجمالي أطوال الترع التي يستهدفها مشروع التبطين على مستوى المحافظات على مرحلتين بلغ 20 ألف كم. 12- وصلت ميزانية عمليات التبطين في المرحلة الأولى بطول 7 آلاف كيلو لـ 18 مليار جنيه، والمرحلة من المقرر أن تنتهي منتصف عام 2022. 13- إجمالي الاستثمارات في مشروع إحلال وتجديد وإنشاء أعمال صناعية على الترع بلغ 1.5 مليار جنيه. 14- مشروع تطوير وترشيد نظم الرى بلغت نحو 82 مليون جنيه. 15- إنشاء 89 محطة خلط مياه صرف على المستوى الوسيط لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي. 16-إنشاء وإحلال محطات الرفع بلغت نحو 1.3 مليار جنيه. 17- تجديد ورفع كفاءة وتأهيل 64 محطة رفع. 18- تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل ورفع كفاءة 600 وحدة رفع بالمحطات بتكلفة 400 مليون جنيه. 19- إنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعي بشقيه العام والمغطى نحو 740 مليون جنيه. 20- بلغت قيمة الاستثمارات فى مشروع تنمية شمال سيناء 324 مليون جنيه. 21- بلغت قيمة الاستثمارات في المشروعات المتعلقة فى تأهيل المنشآت الكبرى على المجاري المائية 603 مليون جنيه. 22 - قيمة الاستثمارات في مشروع حماية وتدعيم السد العالي وخزان أسوان بلغت نحو 311 مليون جنيه. 23- انخفاض عدد الشكاوى المتعلقة بالمياه خلال الخمسة أعوام السابقة إلى أقل عدد في عام 2020، ذلك بواقع 200 شكوى .

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