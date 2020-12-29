شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المرور يتفقد الطرق السريعة ويوجه بتسهيل حركة السيارات خلال الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة ومتابعة حركة المركبات، بسبب الشبورة الكثيفة منعا للحوادث المرورية.

ووجه مدير المرور، بتكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.

وأشرف مساعد الوزير للمرور، على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وشدد على عدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.