شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: المشروع النووى حاليا فى مرحلة استخراج إذن قبول الإنشاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة حاليا فى مرحلة إنهاء الإجراءات اللازمة لاستخراج إذن قبول الإنشاء، موكدا أن المشروع يسير بخطى منتظمة وسريعة وفقا للجدول الزمنى للمشروع.

وأضاف حمزة، لـ"الخليج 365"، أنه جارى الانتهاء من إنشاء رصيف بحرى لاستقبال المعدات الخاصة ببدء إنشاء المحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات، موكدا أن الجميع يسابق الزمن لأنهاء المشروع فى موعده.

وكان الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية أكد لـ الخليج 365"، أن الرصيف البحرى سيستغرق 21 شهر لإنشائه بالكامل، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء منه قبل المدة المحددة.

وقال الوكيل، أنه تم تقديم على استخراج إذن قبول الإنشاء فى 10 مارس 2019 لبدء إنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات، موكدًا أن هيئة الرقابة النووية والاشعاعية هى الجهة المختصة بإصدار إذن قبول الإنشاء للبدء فى وضع القواعد الخرسانية لأول مفاعل بقدرة 1200 ميجا وات.

الجدير بالذكر أنه سيتم تنفيذ المفاعلات الـ4 بالمحطة النووية بالضبعة من نوع مفاعلاتVVER 1200 من الجيل 3+ وهى مجهزة بأحدث أنظمة السلامة، موضحا أنه تم اضافة معاير سلامة إضافية بحيث لها قدرة غير مسبوقة على مقاومة الحوادث الضخمة فيمكنها أن تتصدى لاصطدام طائرة وزنها 400 طن وسرعتها 150 متر فى الثانية، وتمتاز هذه النوعية من المفاعلات النووية أيضًا بالتشغيل الآمن دون أية تأثيرات سلبية على البيئة المحيطة به، كما تضمن هذه المفاعلات عدم التسرب الإشعاعى عن طريق الفلاتر والحواجز المتعددة، وتحتوى على نظام التحكم الآلى الحديث.