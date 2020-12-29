شكرا لقرائتكم خبر عن المساحة تطالب المتقدمين لوظيفتى مهندس وفنى الحضور 9 صباحا وارتداء الكمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، المتقدمين لشغل وظيفة مهندس مدنى وفنى مساحة بالهيئة، الالتزام بموعد المقابلة الشخصية والحضور في تمام الساعة التاسعة صباحا مع ضرورة ارتداء الكمامة كإجراء احترازى ضد فيروس كورونا .

ويجرى المقابلات الشخصية لجنة فنية ادارية قانونية من الهيئة بالاشتراك مع أساتذة إحدى كليات الهندسة من الجامعات المصرية وسيتم مراعاة كافة القواعد واللوائح الادارية والقانونية المنظمة لإجراءات التعاقد.

الجدير بالذكر أن هيئة المساحة أنشئت عام 1898 وهى مسئولة عن توثيق وتدقيق خرائط مصر منذ نشأتها وحتى الآن، وكذلك أملاك الدولة، وتدقيق وتحديد ملكيات الأفراد من الأراضى و العقارات، بما يسهم فى القضاء على النزاعات.

وأصبحت هيئة اقتصادية بقرار من مجلس الوزراء، ولها خبرة تزيد على 120 عامًا فى مجال المساحة، ومعلومات الأراضى، وتتحمل مهمة إمداد الحكومة والقطاع العام والخاص والمواطنين بالمعلومات، كما أنها مسئولة عن تنفذ جميع أنواع القياس والخرائط والشبكات وتعيين حدود الملكية والعقارات اللازمة، بالإضافة إلى صرف التعويضات للمتضررين سواء كانوا أشخاصًا أو هيئات خاصة أو حكومية والبت فى نزاعات الأهالى.