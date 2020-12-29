شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ميناء دمياط تواصل أعمال التعقيم والتطهير ضد كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل هيئة ميناء دمياط جهود تعقيم وتطهير المكاتب والمبانى الإدارية والطرق وأتوبيسات نقل العاملين والمعدات والقاطرات البحرية واللنشات وقياس درجة الحرارة وتوفير مهمات الوقاية الشخصية والمطهرات للعاملين داخل الميناء. وأكدت هيئة الميناء على العاملين على ضرورة التباعد المكانى ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الهيئة يوميًا وبصفة دورية لضمان عدم انتشار فيروس كورونا فى موجته الثانية.

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