شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الرابع.. استمرار غلق طريق القصير- قفط بسبب السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الرابع، واصلت مدينة القصير بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري بالبحر الأحمر وإدارة المرور، إغلاق طريق القصير- قفط بسبب تعرصه للسيول بعدة مناطق مساء السبت الماضي، حيث تتواصل أعمال إزالة آثار السيول وتراكمات الرمال والاحجار وترميم المناطق التي تعرضت للنحر بجوانب الطريق.

كان طريق القصير- قفط تعرض للسيول والامطار الغزيرة مساء السبت الماضي وتم اغلاقه وانقاذ ركاب 10 سيارات، كما غلق طريق القصير- سفاجا وتم إعادة فتحه، الأحد، بعد تحسن الأحوال الجوية.

فيما حذر عدد من المسافرين المستخدمين لطريق القصير/ مرسي علم، جنوب البحر الأحمر، من سوء حالة الطريق بعدة مناطق تعرضت للأمطار الغزيرة والسيول الأيام الماضية، خاصة في منطقة الشيخ مالك، وأجزاء متفرقة من الطريق لالتصاق طبقه طينية ورملية بالأسفلت من بقايا السيول.

وطالب السائقون المستخدمين للطريق هيئة الطرق والكباري بسرعة التدخل لعدم وقوع حوادث وإزالة آثار السيول من الطريق حتى يكون آمنا.