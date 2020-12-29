شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء كفر توضح حقيقة إعطاء دواء مغشوش لأستاذ عظام محجوز بالعزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت نقابة أطباء كفر الشيخ، صحة ما نشر عن تدهور الحالة الصحية للدكتور حسام جاد، أستاذ جراحة العظام بكلية الطب بجامعة كفر الشيخ، والمحجوز بقسم العزل بمستشفى الجامعة، بسبب إعطاءه دواء مغشوشا.

وقالت النقابة، في بيان: "بسؤال رئيس قسم العزل بمستشفي الجامعة، صرح بأن الدكتور حسام جاد، تحسنت حالته الصحية بصورة ملحوظة، وأضاف أن مستشفي الجامعة لا تتعامل مع أي مصادر مجهولة لتوريد الأدوية لها".