شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": يجب غسيل اليدين لمدة 20 ثانية قبل وبعد ارتداء الكمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان المواطنين على أهمية غسيل اليدين للوقاية من فيروس كورونا، مشيرة أن الغسيل بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية بعد وقبل ارتداء الكمامة وعدة مرات فى اليوم يحمى من عدوى الفيروس المستجد.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه يجب الحرص علي ارتداء الكمامة بشكل سليم منعا لوصول العدوى من الأشخاص المصابين بكورونا، وتابعت: الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية يحمى من العدوى .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".