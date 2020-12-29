شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروعات مصر فى دول حوض النيل فى 18 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد التعاون الثنائى بين مصر ودول حوض النيل والدول الإفريقية أحد المحاور الرئيسية فى السياسة الخارجية المصرية فى ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة فى مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات، ويتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر على مواطنى تلك الدول، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بما يسمح بمواجهة التحديات التى تتعرض لها القارة الافريقية مثل الزيادة السكانية وانتشار الفقر والأمية والأمراض، وأن التعاون فى مجال الموارد المائية بين مصر والدول الأفريقية يُعتبر نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة.

وجاءت المشروعات كالتالى:

1- تم إنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية فى عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح باستدامة تشغيلها.

2- إنشاء (7) سدود لحصاد مياه الأمطار بدولة أوغندا فى مقاطعات (كيبوجا - واكسيو – سيرونوكو - أدجومانى).

3- حفر 180 بئرا جوفيا فى كينيا.

4- حفر 75 بئرا جوفيا فى أوغندا.

5- حفر 30 بئرا جوفيا فى تنزانيا.

6- حفر 10 آبار جوفية فى ولاية دارفور السودانية و6 آبار جوفية بنطاق مدينة جوبا بدولة جنوب السودان.

7- تركيب وحدة رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجارى المائية بمدينة واو بدولة جنوب السودان.

8- إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد واو المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان.

9- شاركت وزارة الرى بممثلين عنها ضمن وفد الخبراء المصريين الذى قام بزيارة دولة غينيا كوناكرى لتقييم الدراسات والإنشاءات الخاصة بسد "فومى" والمجمع الكهرومائى "كوجبيدو".

10- تنفيذ المشروع المصرى الأوغندى لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى والجارى تنفيذ المرحلة الخامسة منه حاليًا.

11- تنفيذ مشروع لتجنب مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسى بغرب أوغندا والجارى تنفيذ المرحلة الثانية منه حاليًا.

12- تنفيذ مشروع لتطهير المجارى المائية بحوض بحر الغزال فى المسافة من مدينة "واو" وحتى مدينة بنتيو وصولًا إلى بحيرة "نو".

13- إنشاء (3) مزارع سمكية بدولة أوغندا فى مقاطعات (واكسيو – جولو - سيرونوكو) و(2) مرسى نهرى فى مقاطعات (كاليرو – أمولاتار).

14-إنشاء بعض الأرصفة النهرية لربط المدن والقرى الرئيسية بدولة جنوب السودان ملاحيًا وربط بحر الغزال بالنيل الأبيض.

15- تقديم الدعم الفنى لإنشاء معمل للأبحاث الهيدروليكية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

16- إنشاء معمل مركزى لتحليل نوعية المياه بجوبا والذى يعد أول معمل من نوعه يتم إنشاؤه فى دولة جنوب السودان.

17- تأهيل وتجديد المحطات الرئيسية لرصد مناسيب وتصرفات الأنهار بجنوب السودان لتوفير البيانات الهيدرولوجية اللازمة لمشروعات التنمية.

18- إنشاء مركز للتنبؤ بالفيضان بدولة الكونغو الديمقراطية