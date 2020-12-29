شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سبيل وكتاب حسن أغا كوكليان.. أنشئ 1106 هجرية بسوق السلاح فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعدد الأماكن التاريخية بشوارع محافظة القاهرة لتحكى تاريخ العاصمة، ومن بين هذه المبانى التاريخية والتراثية، سبيل وكتاب حسن أغا كوكليان، الذى يقع بشارع سوق السلاح، بالدرب الاحمر، وانشأه الأمير الكبير حسن أغا كوكليان، حيث سلطت محافظة القاهرة الضوء على تاريخ إنشاء السبيل والكتاب.

وذكرت محافظة القاهرة، أن الأمير الكبير حسن أغا بلفيه الفقارى كان رئيس جماعة كوكللويان عام 1106هـ / 1694م فى عهد الوالى العثمانى على باشا حين كانت مصر ولاية تابعة للسلطان العثمانى بإسطنبول، وكان حسن أغا صاحب هذا السبيل يتولى رئاسة هذه الطائفة وبمقتضاها كان هو المسؤول الأول عن اقرار الانضباط والنظام فى البلاد والضرب على أيدى الخارجين واخماد حركة العصيان كما كان يكلف بتحصيل اموال الخراج من الولايات وارسالها إلى السلطان فى اسطنبول.

وأقام حسن أغا هذه المنشأة الخيرية بقرب داره جهة جامع الماردانى وفى أهم شوارع القاهرة وأكثرها ازدحاما ابتغاء ثواب الله ومرضاته ولرفع مكانته الاجتماعية وتخليدا لذكراه.

وتابعت المحافظة على صفحتها الرسمية: للسبيل واجهتين حجريتين بكل منهما شباك للتسبيل ذو مصبعات نحاسية وكان يتقدمه لوح رخامى لوضع كيزان الشرب، وبأعلى السبيل الكتاب وهو عبارة عن بائكة من عقدين على شكل حدوة فرس يرتكزان على عمود أوسط مثمن وبأسفلهما شرفة خشبية وبأعلى الواجهة بقايا كوابيل كانت تحمل رفرف خشبى لحماية الكتاب من مطر الشتاء وشمس الصيف، ويتوج الواجهة لوحة تأسيسية نصها " انشاء هذا السبيل الجليل وفوقه الكتاب الجميل حسبة لله تعالى الأمير الكبير حسن أغا كوكللويان ووافق تاريخه أسمه الجليل ظاهر سنة 1106هـ ".

يذكر أن "كوكللويان" كلمة تركية مركبة من كوكل بمعنى اصحاب القلوب الجريئة والمعنى الاصطلاحى لهذه الكلمة هو المتطوع، والكوكللويان هم المتطوعون.