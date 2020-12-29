كورونا في 24 ساعة| أعلى إصابات في الموجة الثانية وإجراءات صارمة.. واكتشاف لغز جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشال: أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، خروج 421 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 110436 حالة حتى اليوم. ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم: زيادة كبيرة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين بعد إغلاق قاعة أفراح بسبب التجمعات.. محافظ الشرقية: "محدش فاهم لية الناس مش حريصة" مطران أبوتيج: اقتصار حضور قداس عيد الميلاد والغطاس على الأباء الكهنة عضو لجنة الفيروسات التنفسية: نصل ذروة الإصابات بفيروس كورونا آخر يناير إصابة وكيل صحة القليوبية بفيروس كورونا "التنمية المحلية": تكثيف الحملات لمنع الاحتفالات والالتزام بمواعيد غلق المحلات التنمية المحلية: إغلاق 11608 محلات تجارية ومقاهٍ لمخالفتها لمواعيد الإغلاق 8 قرارات لاتحاد نقابات المهن الطبية لدعم الأعضاء بالموجة الثانية لكورونا تطورات جديدة.. عالم بريطاني: جرعة واحدة من هذا اللقاح تحمي بنسبة 91% من كورونا وفاة 3 أطباء بـ"كورونا" اليوم.. والنقابة تعلن ارتفاع العدد لـ256 شهيدًا علماء يكشفون لغز كورونا في تطور قد يساعد على اكتشاف علاج الفيروس تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا في جنوب سيناء فيروس كورونا: غضب شعبي بعد حرق سلطات سريلانكا جثمان رضيع مسلم كورونا اليوم: لقاح فعال بنسبة 100%.. وظاهرة غريبة بعد التعافي سلالة كورونا الجديدة.. معلومات لا تعرفها عن مدى انتشارها إندونيسيا تحظر دخول جميع الأجانب لأراضيها بداية من العام الجديد فنلندا تسجل أولى الإصابات بالسلالة الجديدة لكورونا المملكة المتحدة تسجل أعلى معدل زيادة يومية في حالات الإصابة بكورونا منذ بدء الجائحة موسكو: اللقاح المشترك "سبوتنيك في" وآسترازينكا سيعطي مناعة من كورونا لعامين البرازيل: لقاح كورونا سيتم توزيعه بالتساوي على الولايات جنوب أفريقيا: وصول أولى شحنات لقاح كورونا في الربع الثاني من 2021 إجمالي إصابات كورونا في أمريكا يتخطى حاجز 19.2 مليون إسرائيل تسجل 3690 إصابة جديدة بكورونا الصحة العالمية: أكثر من 117 ألف وفاة بكورونا في إقليم شرق المتوسط إسبانيا تعتزم تسجيل الأشخاص الرافضين لتلقي لقاح كورونا روسيا: موسكو تسجل 75 وفاة جديدة بكورونا

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