صندوق "تحيا مصر" يعلن جهود مواجهة الطقس السيئ وجائحة كورونا في 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق تحيا مصر، الجهود المبذولة في مواجهة الكوارث والأزمات خلال 2020، خاصة موجات الطقس السيئ وأزمة انتشار فيروس كورونا، والتي جاءت على النحو التالي:

ومنيت مصر منذ بداية العام الجاري، موجة من الطقس السيئ تضررت منها العديد من الأسر، ولعب الصندوق دورًا محوريًا في دعم جهود الدولة لمجابهة أزمة السيول التي تعرضت لها البلاد، فرصد الصندوق 100 مليون جنيه لمواجهة تداعيات هذه السيول، وإغاثة المتضررين من آثارها، كما تم توزيع 20 ألف بطانية لمواجهة قسوة الشتاء في مثل هذه الظروف، ولم تكن المرة الأولى من نوعها، فقد أسهم الصندوق بنحو مليار جنيه لإغاثة المنكوبين من سيول عام 2016، وتطوير الصرف بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة.

وفي الموجة الأولى من جائحة كورونا، أطلق صندوق تحيا مصر مبادرة (نتشارك هنعدي الأزمة) لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 ) كما خصص الصندوق حساب رقم ( 037037 مواجهة الكوارث والأزمات)، يوم الحادي والعشرين من مارس الماضي لاستقبال المساهمات والتبرعات من داخل وخارج مصر لدعم أنشطة المبادرة.

ومنذ إطلاق المبادرة حرص الصندوق على المتابعة والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي، للوقوف على الاحتياجات والمستلزمات التي يستطيع أن يدبرها من خلال التبرعات المادية والعينية للمشاركين في المبادرة.

وتم دعم الفرق الطبية، من خلال توفير 1000 مضخة حقن سوائل للعناية الحرجة، 240 جهاز تنفس صناعي، 16 ألف بدل عزل واقية، مليون كمامة جراحية، 60 ألف كمامة) - N95 Kn95 (، 50 ألف لتر مطهرات ومواد تعقيم لمستشفيات الحميات والصدر، و1000 كاشف للفيروس.

أما فيما يتعلق بدعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة التي تأثرت بتوقف بعض الأنشطة الاقتصادية، فقد واصلت قوافل صندوق تحيا مصر منذ بداية الأزمة، توزيع المواد الغذائية لدعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة، وذلك من خلال 5 مراحل حتى الآن للتخفيف من حدة الأزمة على تلك الأسر.

نجحت المبادرة عبر مراحلها الخمس في الوصول إلى 660 ألف أسرة حتى الآن في مختلف محافظات الجمهورية ووفرت 6600 طن من المواد الغذائية مكونة من (أرز - سكر - سمن - زيت - بلح - شاي - مكرونة - فول)، 150 طن دواجن، 160 طن خضروات، 200 طن لحوم فضلا عن توفير 100 ألف قطعة ملابس جديدة و300 ألف قطعة حلوى لـ 10 آلاف أسرة في عيد الفطر المبارك.

وتم استهداف العمالة غير المنتظمة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، والقرى المعزولة نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي الفيروس ومنها قرية المعتمدية، كذلك العمالة غير المنتظمة في مقابر الإمام الشافعي ومراسي الصيادين على ضفاف النيل، فضلا عن دور رعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تم التعاون مع 22 منظمة مجتمع مدني شاركت في توزيع وتوصيل المواد الغذائية لمستحقيها، وفقا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن أفقر 1000 قرية على مستوى الجمهورية.

شَرَع صندوق تحيا مصر في تنفيذ مبادرة نور حياة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين البالغين وتلاميذ المرحلة الابتدائية، منذ أن أطلقها السيد الرئيس

كما دشّن الصندوق مبادرة كلنا جنبك في نوفمبر الماضي لتخفيف معاناة مرضى الفشل الكلوي تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تستهدف المبادرة توريد 1500 ماكينة و1000 كرسي مريض، وتم توريد 560 ماكينة حتى الآن في مستشفيات 17 محافظة، بالإضافة إلى توريد 400 كرسي مريض في 9 محافظات على أن يتم توريد باقي الماكينات والكراسي خلال الربع الأول من العام 2021.

ونجحت برامج الدعم الاجتماعي في بناء جسر من التكافل والتراحم بين المصريين وبعضهم البعض تمتد خلاله أوصال الخير لكل من يستحق الدعم.. وخلال عام 2020 قام الصندوق بتقديم حزمة متنوعة من المبادرات والحملات التي ساعدت آلاف الأسر لاسيما خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا.

واستهدفت مبادرة بالهنا والشفا خلال عام 2020 دعم الأسر الأولى بالرعاية بالاحتياجات المعيشية الأساسية، لذا فقد قام الصندوق بتوزيع الدواجن والمواد الغذائية على ما يقرب من 5 ملايين مواطن (مليون أسرة) في 27 محافظة، من خلال أكبر قافلة إنسانية نظمها الصندوق، وكان قوامها 2000 طن من الدواجن ( مليوني دجاجة)، و300 ألف كرتونة مواد غذائية( 3000 طن من المواد الغذائية الجافة).

وفي تحدِ كبيرِ للوقت والمسافة استطاع صندوق تحيا مصر أن يجمع 480 شاحنة في مكان واحد بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمهيدًا لانطلاقها إلى 27 محافظة ، لتوصيل المواد الغذائية إلى مستحقيها في قرى ونجوع نائية.

وتمكن الصندوق من تسجيل 3 ألقاب في جينيس للأرقام القياسية، عبر تسجيل أكبر قافلة تبرع بالدواجن، ليس ذلك فقط بل نجح الصندوق أيضًا في اقتناص لقب صاحب أكبر قافلة تبرع بصناديق المواد الغذائية، ولم يكتف الصندوق بتحقيق رقمين قياسيين يتم تسجيلهما للمرة الأولى دوليًا، إنما حلق طموحه عاليًا، ليحطم الرقم القياسي السابق لأكبر قافلة من الشاحنات في العالم والذي تم تسجيله عام 2004 بنحو 416 شاحنة في هولندا، ونجح الصندوق في اقتناص هذا اللقب وهو الثالث في عام 2020 عبر تنظيم أكبر قافلة شاحنات للتبرع في العالم قوامها 480 شاحنة.

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