حدث ليلاً| 1359 إصابة بكورونا وملامح اشتراطات البناء الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

زيادة كبيرة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، خروج 421 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 110436 حالة حتى اليوم.

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الصحة العالمية تدعو للاستعداد إلى ما قد يكون "أسوأ" من كورونا

حذّرت منظمة الصحة العالمية مساء الاثنين، بأنه رغم شدة جائحة كوفيد-19 التي أوقعت أكثر من 1,7 مليون وفاة وعشرات ملايين الإصابات في غضون عام، يتعيّن بإلحاح الاستعداد "للأسوأ".

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أكواد وشهادة صلاحية وجراجات إجبارية.. ملامح نهائية لاشتراطات البناء الجديدة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بحضور وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية.

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"لازم يقول رأيه".. أديب معقبًا على فصل طالب جامعة دمنهور

علق الإعلامي عمرو أديب على قرار مجلس تأديب كلية التجارة بجامعة دمنهور فصل مصطفى شعلان، الطالب بالفرقة الثانية بكلية التجارة، من الكلية لمدة عام، وذلك عقب مداخلة هاتفية أجراها الطالب مع الإعلامي وائل الإبراشي تحدث فيها عن تكدس الأعداد داخل الجامعة.

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بعد إلغاء الاحتفالات.. تعرف على خريطة حفلات رأس السنة على الفضائيات

تستعد الفضائيات المختلفة لاستقبال العام الجديد بمجموعة من المفاجآت لجمهورها، مستعينة بعدد من النجوم الذين يحيون حفل رأس السنة، لاسيما في وقت انتشار فيروس كورونا وإلغاء احتفالات رأس السنة والتجمعات، بالإضافة إلى توقف حركة الطيران في عدد كبير من دول الوطن العربي، حال دون إحياء هؤلاء النجوم للحفلات التي كانوا يحيونها في مثل هذا اليوم من كل عام.

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"كسر بقاع الجمجمة وسحلها 4 كم بالسيارة".. ماذا حدث بواقعة "فتاة النزهة"؟

أثارت واقعة سحل فتاة بمنطقة النزهة، عقب اصطدام سيارة بها ووفاتها في الحال، حالة من الحزن داخل الشارع المصري ومنصات التواصل الاجتماعي.

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عضو لجنة الفيروسات التنفسية: نصل ذروة الإصابات بفيروس كورونا آخر يناير

قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العلمية للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي، إن جميع اللجان العلمية التابعة لوزارة الصحة والتعليم العالي تنسق فيما بينها لمراجعة البروتوكولات العلاجية لمصابي فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى مراجعة اللقاحات المختلفة لاختيار أفضلها.

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بالصور.. فض حفل زفاف بقويسنا المنوفية ضمن إجراءات كورونا

نفذت رئاسة مركز مدينة قويسنا في محافظة المنوفية، مساء الإثنين، بالتنسيق مع مركز شرطة قويسنا، حملة لمتابعة تنفيذ إجراءات كورونا داخل نطاق المدينة، حيث جرى فض ومنع إقامة حفل زفاف بشارع الصلايبة مركز قويسنا.

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"مصر للطيران" تكشف تفاصيل رحلات عودة المصريين العالقين بالسعودية

قال الكابتن طيار رشدى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الرحلات الجوية مقرر انطلاقها الثلاثاء إلى المملكة العربية السعودية ، لعودة المصريين العالقين فقط، ولن تكون الرحلات للذهاب إلى المملكة، مضيفًا: "الطيارات هتروح فاضية ورغم التكلفة الكبيرة فهى من أجل عودة أبنائنا العالقين".

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بعد 9 أشهر من دفنها.. "واتساب" يكشف سر قاتل عشيقته بالدقهلية

بعد 9 أشهر على وفاة صاحبة الـ29عامًا، وإغلاق ملف القضية كونها لقيت مصرعها إثر سقوطها داخل خزان مياه أعلى سطح منزلها، لم تتخيل أسرة "نحمده" أن الوفاة ناتجة عن قتل عمد.

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وفد مغربي يزرو إسرائيل لإعادة فتح مكتب اتصال

يزور وفد مغربي إسرائيل، لإعادة فتح مكتب اتصال في الدولة العبرية، وفق ما أفاد مصدر مطلع على الملف وكالة فرانس برس الاثنين.

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الأمن يكشف حقيقة اختفاء سائق بعد تداول استغاثة لشقيقه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله لقيامه بنشر شكوى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإدلائه بمعلومات كاذبه حول إختفاء شقيقه بسيارته الأجرة أثناء عودته من محافظة مرسى مطروح إلى محافظة أسيوط وبصحبته بعض الركاب ، وتم غلق الهاتف المحمول الخاص به .

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إجمالي إصابات كورونا في أمريكا يتخطى حاجز 19.2 مليون

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مساء أمس الاثنين، بنسبة 8ر0 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من يوم الأحد الماضي، إلى 2ر19 مليون حالة إصابة حتى الساعة 02:52 مساء بتوقيت نيويورك، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

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الجيش الإسرائيلي: تفعيل صفارات الإنذار بعد رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة

دوت صفارات الإنذار من قطاع غزة مساء أمس الإثنين.

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