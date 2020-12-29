شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تصدر نشرة توصيات فنية لمزارعى النخيل يجب مراعاتها خلال شهر يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعى، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعى محصول نخيل البلح مراعاتها، خلال شهر يناير. وتمثلت التوصيات التى أعدها المعمل المركزى لبحوث النخيل في: أولا: أهم العمليات وتمثلت التوصيات التى أعدها المعمل المركزى لبحوث النخيل في: أولا: أهم العمليات 1-عزيق سطح التربة 2-تنظيف الفحول من الأشواك والسعف الجاف 3- الاستمرار بأجراء التكريب وقطع السعف اليابس مع جزء من السعف الأخضر ولدورين على الأقل للتخلص من إعداد كبيرة لبيض حشرة الدوباس . 4-جمع التربة حول قاعدة النخلة لغرض التثبيت وتشجيع إخراج الفسائل فى السنوات العشر الأولى من الزراعة، وفى حالة الرى بالتنقيط يتم إحاطة النخلة بأحواض تنتشر فيها النقاطات لضمان وصول الماء لجميع جهات النخلة . ثانيا: التسميد ثانيا: التسميد التسميد بسماد يوريا 1.5كجم للنخلة ثالثا: برنامج الرى ثالثا: برنامج الرى الرى بالتنقيط 4 نقاط*8 لتر ساعة شهر يناير 32 الرى الفقاعى 2 نقاط* 25 لتر ساعة شهر يناير 50 رابعا: برنامج المكافحة رابعا: برنامج المكافحة مكافحة حشرة النخيل القشرية مع بداية ظهور الطلع اجراء الرشة الثانية لمكافحة مرض خياس طلع النخيل وبأحد المبيدات الفطرية الموصى بها.

كانت هذه تفاصيل خبر "الزراعة" تصدر نشرة توصيات فنية لمزارعى النخيل يجب مراعاتها خلال شهر يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.