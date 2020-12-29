شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد طلاب حلوان: توسع فى الأنشطة الطلابية أون لاين للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الطالب على السيد، رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، إنه وضع خطة متكاملة بشأن التواصل مع طلاب الجامعة، وذلك نتاج عمل العام الماضى بعد شغل منصب نائب رئيس اتحاد الطلاب، حيث سيكون التواصل مع الطلاب من خلال "الواتس أب أو الفيس بوك أو تليفونيا " بهدف تلقى أى مشاكل من الطلاب والعمل على حلها مباشرة من خلال التواصل المباشر مع إدارة الجامعة والدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان.

وأشار الطالب على السيد، لـ"الخليج 365" أن مكتب مجلس اتحاد الجامعة سيكون مفتوح يوميا لحل أى مشاكل للطلاب، لافتا إلى أن تماشيا مع خطة جامعة حلوان سيتم التوسع فى أنشطة الطلاب وتنظيمها أون لاين خلال الفترة المقبلة وفعاليات عن بعد وذلك بهدف الوقاية من فيروس كورونا.

وأكد رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، أن مجلس الاتحاد لديه اهتمام بحل أى مشاكل للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، موضحا أن اللائحة تنص على ضرورة تعيين أحد ذوى الاحتياجات الخاصة بمجلس الاتحاد فى حال عدم فوزهم بالانتخابات وذلك بهدف نقل مشاكلهم وحلها مؤكدا أن الاهتمام بهذا الملف من أولى اهتمامات الجامعة.