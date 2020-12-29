​​برلماني: رسالة المجلس الجديد إلى العالم أن المصريين يد واحدة تساند وتدعم الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور محمود نجيب مشعل، عضو مجلس النواب، إن برلمان 2021 يضع المواطن المصري في مقدمة أولوياته، وكذلك الدولة المصرية في القضايا كافة.

ودعا مشعل، خلال حديث له اليوم الاثنين، إلى التنسيق بين المستقلين وحزب الأغلبية من أجل مصلحة الوطن والمواطن، مضيفًا: "سنوجه رسالة إلى العالم بأننا المصريين إيد واحدة تساند وتدعم الدولة المصرية والقيادة السياسية".

وحول أجندته التشريعية التي سوف يتقدم بها، قال البرلماني: إن هناك العديد من المشروعات بقوانين سوف يتقدم بها؛ والتي يأتي في مقدمتها تعديل قانون (المسؤولية الطبية)، بهدف التفرقة بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية وحماية الأطقم الطبية.

وتابع مشعل بأن هناك قانونًا آخر يجب أن نتكاتف فيه جميعًا تحت قبة البرلمان، وهو قانون العلاقة بين المالك والمستأجر في المساكن القديمة؛ لرفع الظلم الواقع على المالك منذ سنوات طويلة نتيجة حصوله على ملاليم قيمة الأجرة الشهرية، مع تعنت بعض المستأجرين وغلقهم شققهم بالسنوات.

وأشار البرلماني إلى أن أهالي دمياط ربما يكونون الأوائل في رفع الظلم على المالك بالموافقة على رفع القيمة الإيجارية من 200 جنيه إلى ألف جنيه، وترك العين أيضًا من خلال الجلسات العرفية التي نقوم بها.

ونوه مشعل إلى أنه سوف يتقدم بطلبات إحاطة إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، حول حالة التردي التي يشهدها بعض مستشفيات محافظة دمياط؛ ومنها مستشفى الزرقا الذي يحتاج إلى العديد من المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية، وأيضًا مستشفى فارسكور الذي يحتاج إلى إحلال وتجديد، في ظل توقف الخدمة الطبية به؛ والتي تمثل أزمة كبيرة لأبناء فارسكور، فضلًا عن غياب خدمة الطوارئ الصحية بالمحافظة، بعد استغلال كل المستشفيات لعلاج جائحة كورونا.

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