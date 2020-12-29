شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة وشبورة كثيفة ء.. تعرف على طقس الـ3 أيام الأخيرة في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ3 أيام المقبلة، آخر ثلاثة أيام عام 2020، وتشهد فيها البلاد طقس مائل للدفء وشبورة مائية صباحاً تكون كثيفة على معظم الأنحاء، وأمطار خفيفة غير مؤثرة على السواحل الغربية وحلايب وشلاتين .

ويتوقع خبراء الارصاد الجوية اليوم الثلاثاء طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية الغربية دافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد .

كما يتوقع الخبراء أمطار خفيفة بفرصة سقوط ( 20 % تقريباً ) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وأمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ) على مناطق من حلايب وشلاتين .

وهناك شبورة مائية كثيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «21- 11»، الإسكندرية «22– 12»، قنا «25- 10»، الأقصر «26– 11»، أسوان «26 – 12» .

أما غداً الاربعاء فيسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية كثيفة صباحاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ( 30 % ) .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«21 – 11»، الوجه البحرى «21 – 11»، السواحل الشمالية الغربية «20 – 13»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «20 – 13»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «25 – 15»، شمال الصعيد «22 – 08»، جنوب الصعيد «26 – 11» درجة مئوية .

ويتوقع الخبراء بعد غدً الخميس أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية كثيفة صباحاً على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«21 – 11»، الوجه البحرى «21 – 11»، السواحل الشمالية الغربية «19 – 13»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «20 – 12»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «25 – 15»، شمال الصعيد «22 – 08»، جنوب الصعيد «25 – 11» درجة مئوية .