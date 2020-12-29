شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام القاهرة تنظم اليوم المؤتمر الدولى الافتراضى لتطورات تكنولوجيا الاتصال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم كلية الإعلام بجامعة القاهرة اليوم الثلاثاء، المؤتمر الدولى الافتراضى تحت عنوان " الجامعات والتحول الرقمى- الفرص والتحديات" ويعقد المؤتمر بالتعاون بين رابطة الجامعات الإسلامية " لجنة الإعلام والنشر الإلكترونى" وجمعية كليات الإعلام العربية، بهدف مناقشة التطورات التي فرضتها تكنولوجيا الاتصال الحديثة وثورة المعلومات على منظومة العمل الجامعى وواقع الجامعات العربية والإسلامية من حيث مدى توظيفها لتلك التطورات والتحديات التي تواجهها فى هذا المجال.

ويعقد المؤتمر من خلال 4 جلسات، ويحدد موضوع لكل جلسة وبمشاركة الدكتورة هويدا مصطفى أمين عام جمعية كليات الإعلام العربية وعميد كلية إعلام بجامعة القاهرة، والدكتور سامى الشريف مقرر اللجنة العلمية برابطة الجامعات الإسلامية والدكتور محمد البشارى أمين عام المجلس العالمى للمجتمعات المسلمة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى رئيس رابطة العالم الإسلامي ورئيس رابطة الجامعات الإسلامية.

وتدور محاور المؤتمر حول مستقبل التعليم الجامعت فى عصر المعلوماتية وصناعة المعرفة، والتربية الإعلامية فى الجامعات فى مواجهة التدفق المعلوماتى، والشباب الجامعى وإشكالية التحقق من المعلومات والأخبار المزيفة أو الكاذبة، وتطور مناهج كليات الإعلام وتحديات التحول الرقمى، والجامعات والتعليم الهجين فى مواجهة الأزمات والكوارث، والتأثيرات الاجتماعية والنفسية على طلاب الجامعات الناتجة عن التعليم الإلكترونى.