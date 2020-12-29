6 نصائح للاستخدام الأمثل لسخان المياه تساعد على خفض فاتورة الكهرباء.. اعرفها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بعض النصائح التى يجب اتباعها لمساعدة المستهلك على الاستخدام الأمثل لسخان المياه الكهربائى وخفض قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية، وهى كالتالي: 1. ضبط السخان عند درجات الحرارة مرتفعة يتسبب فى إجهاد السخان ويقلل العمر الافتراضى ويرفع قيمة فاتورة الكهرباء. 2. يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية 3. يفضل عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم لأن الحرارة تفقد فتنخفض درجة الحرارة ويعاد التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة. 4. يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة. 5. تفريغ مياه السخان من المكان المخصص للتغذية السخان بالمياه كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التى تعوق انتقال الحرارة مما يخفض كفاءة السخان وبالتالى يستهلك كهرباء أكثر. 6. عند شراء سخان جديد، اشترى السخان عالى الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوى على ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءة الطاقة).

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