شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق بيج رامى يكشف حقيقة طلب "مستر أولمبيا" 500 ألف جنيه لظهوره الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيهاب السبيعى، شقيق رامى السبيعى الشهير بـ"بيج رامى"، أن شقيقه لم يحدد موعداً لحضوره لمحافظة كفر الشيخ، كما أبدى استياءه من التصريح الذى فهم منه أن رامى طلب 500 ألف جنيه لظهوره إعلامياً .

وأضاف شقيق رامى السبيعى لـ"الخليج 365"، أن ما حدث أن هناك شركة راعية لابد من العودة لها وبالاتفاق مع رامى يتم تحديد ظهوره الإعلامى، والشركة الراعية تتولى هذا الأمر، مؤكداً أن شقيقه منزعج من انتشار الخبر على صفحات التواصل الاجتماعى، وعدد من المواقع الاخبارية بتحديد مبلغ 500 ألف جنيه.

وأكد أيهاب السبيعى، أن رامى لم يطلب يوماً أى مبالغ مالية نظير ظهوره فى الإعلام على مدار حياته برغم حياته الحافلة ومشاركته فى المسابقات العالمية وحصوله على المركز الثانى على مستوى العالم عام 2017م، قبل حصوله على المركز الأول عالميا هذا العام.