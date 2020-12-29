شكرا لقرائتكم خبر عن 15 إصابة جديدة بـ«كورونا» في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر مسؤول بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، إن المحافظة سجلت 15 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، الاثنين، في 7 مستشفيات.

وأضاف المصدر أن الإصابات شملت 4 في مستشفى العبور للتأمين الصحي، و3 في مستشفى صدر كفر الشيخ، و3 في مستشفى حميات دسوق، كما سجل مستشفى دسوق العام إصابتين، فيما سجل مستشفى قلين المركزي حالة واحدة، وسجل مستشفى مطوبس المركزي حالة واحدة، ومستشفى كفر الشيخ العام حالة واحدة.

وأضاف أنه تم عزل جميع الحالات التي ثبت إيجابية تحاليل المسحة طبقا للبروتوكول المتبع العمل به من قبل وزارة الصحة.