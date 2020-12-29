شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب منطقة أسوان الأزهرية ثالث الجمهورية في مسابقة اختراق الضاحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز منتخب منطقة أسوان الأزهرية، بالمركز الثالث في مسابقة إختراق الضاحية للمرحلة الثانوية على مستوى الجمهورية، والتي أقيمت فعالياتها بمحافظة الاسكندرية، اليوم الإثنين 28 ديسمبر.

ومثل منتخب المنطقة في هذا السباق الذي بلغت مسافته 7 كم، كل من الطلاب : يونس أشرف، محمد رجب، عبدالله ناصر، أحمد مصطفى، محمد موسى، وعبدالرحمن محمد.

من جهته قدم الشيخ أحمد عبدالحميد، رئيس المنطقة، التهنئة لمنتخب المنطقة لفوزهم بهذا المركز على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن الانجازات الرياضية وغيرها التي تحققها المنطقة، تأتي فى ظل اهتمام الأزهر الشريف بالابداع والابتكار والموهبة فى كافة المجالات وتشجيع الطلاب لمواصلة تفوقهم العلمي والابداعي، متمنياً لهم دوام التميز في حياتهم العلمية والعملية.

كما أعرب عن تقديره لإدارة رعاية الطلاب بالمنطقة بقيادة محمد منير، مدير رعاية الطلاب، ولقسم التربية الرياضية بقيادة ماهر عرابي الموجه العام للتربية الرياضية، وطارق نصر، مسئول المسابقات الرياضية، على جهدهم المبذول ونجاحهم في تحقيق مراكز عده للمنطقة على مستوى الجمهورية في السنوات الأخيرة.