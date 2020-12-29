شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ورش ومصانع مخالفة ونفايات طبية في حملة بحي شرق شبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة، بالتنسيق مع الأمن الصناعي والصحة والسلامة المهنية، الاثنين، حملة للتفتيش على المنشآت الصناعية لتشديد الرقابة على جميع المخالفات وردع المخالفين للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وقال الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس الحي، إن الحملة استهدفت التفتيش والرقابة على الاشتراطات البيئية لجميع المنشآت ومنها المنشآت الصناعية والورش غير المرخصة والتى تمثل خطورة على حياة المواطنين ومخالفة لقانون البيئة واشتراطات الأمن الصناعى والموجودة داخل التكتلات السكنية.

وأسفرت الحمله عن ضبط وتحرير 8 محاضر لمصانع وورش مخالفة للاشتراطات البيئية وعدم الإلتزام بالاحتياطات والتدابير المنصوص عليها بقوانين البيئة وعدم وجود سجل بيئى وكذا وجود خطة دفاع مدنى لمواجهة الحرائق وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين

كما شنت اجهزة الحى حمله استهدفت للتفتيش على الصيدليات للتأكد من مدى توافر الادويه والمستلزمات الطبيه ومدى اتخاذ الإجراءات الصحيه في التخلص من النفايات الطبيه بطريق آمنه وصحيه وتم تحرير ١١ مخالفه متنوعه ما بين عدم التخلص الآمن لادويه منتهيه الصلاحية ومخالفات بيئيه تتمثل في عدم التخلص من النفايات الطبيه بالطريقه الصحيحه كما تم خلال الحمله ضبط مقهى يخالف قرارات الحظر تقوم بتقديم الشيشه وتم تحرير محاضر والمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونيه ضد المخالفين