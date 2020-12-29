شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة أبراج تنبأت بكورونا فى 2020 عن توقعات 2021: الفيروس لن ينتهى هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت بسنت يوسف خبيرة التارو، إن فيروس كورونا لن ينتهى فى 2021 وممكن يُحكّم وسيحدث شيء قادم، ولكن قد يحدث ذلك فى 2022.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الحكاية"، على فضائية "mbc مصر"، مع الإعلامى عمرو أديب، أن اقتران زحل والمشترى تحمل صدمات وكوارث طبيعية، حيث في أعوام 2021 أو 2022 أو 20323 قد تحصل كوارث طبيعية، موضحة أن الفترة الحالية تشبه عام 1960 و1961 وكان وقتها الوضع جيد ومستقر، وكنا من أقوى الدول وأفضل اقتصاد.

وذكر أن هناك دول ستعانى سياسيًا مثل أمريكا سيحدث بها أعمال ضخمة وعمليات إرهابية وأحداث شغب واحتجاجات وكذلك السويد، مضيفة: "لو ترامب ترك البيت الأبيض سيسبب ضغوط وسيكون تحت دائرة الضوء".

وعن توقعات الاقتصاد المصرى فى العام الجديد، قالت: مثلنا مثل دول أخرى، وسيكون هناك تحكم أكثر في الاقتصاد عن أي دولة، معلقة: "الناس مش هتعانى ومقدور عليها"، ولفتت إلى أن هناك دول ستعانى من قلة موارد، بدءا من 2021، ومنهم من عانى في 2020 وستستمر معهم.

وأشارت لى أن الفنان عمرو دياب يكون له نجاحات وسيكون متألقا وناجحا كالعادة في 2021، ولكن ليس من بداية العام، وسيكون حريص على أسراره.