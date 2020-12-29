شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن عن توفير وظائف بشركات الاتصالات براتب من 3 آلاف لـ5300 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة، عن توافر فرص عمل للراغبين للعمل فى خدمة الكول سنتر "قسم الدعم الفني" بشركات الاتصالات والانترنت، برواتب تبدأ من 3 آلاف جنيه لـ 5300 جنيه وتزداد تدريجيا، وذلك من خلال جهاز تشغيل الشباب والخريجين بمحافظة الجيزة.

وأضافت المحافظة أن الوظائف المتاحة بمناطق الدقى والمعادى والمهندسين والعباسية ومصر الجديدة ومدينة نصر، على أن تكون المقابلات للراغبين فى العمل الأحد القادم الموافق 3 يناير، من الساعة 11 صباحا لـ1 ظهرا، بمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب بـ 300 ميدان الجيزة.

شروط الوظيفة:

1- الحصول على مؤهل عالى.

2- السن من 21 سنة لـ31 سنة.

3- لا يقبل تشغيل الطلبة والمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسط.

4- اللباقة فى الحديث والعلم بمخارج الحروف.

5- إثبات موقف التجنيد.

معلومات عن الوظيفة:

1- عدد ساعات العمل 8 ساعات + ساعة بريك – 9 ساعات.

2- 5 أيام عمل في الأسبوع وساعات العمل متغيرة في الشهر الأول.

3- راحة يومين في الأسبوع.

4- العمل متاح للذكور والفتيات.

5- رواتب اكونت اللغة العربية 3 آلاف جنيه ومستوي اللغة العربية والانجليزية لا يقل عن مقبول.

6- رواتب أكونت اللغة الإنجليزية 4 آلاف جنيه ومستوى اللغة لا يقل عن ممتاز.

7- رواتب اكونت اللغات تبدأ من 5300 حتى 12 ألف جنيه علي أن يكون مستوي اللغة cı.