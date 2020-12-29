شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الصحة العالمية: رغم مرور العالم بأزمة كورونا إلا أنه عير قادر على إدارتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد بروس إيلوارد، مستشار منظمة الصحة العالمية، أنه رغم الإنجازات التي تحققت فى مكافحة فيروس كورونا بما في ذلك إنتاج لقاحات فاعلة في وقت قياسي، إلا أنه لا يزال العالم بعيدا عن الجاهزية لمكافحة جائحات مستقبلية.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال مستشار منظمة الصحة العالمية،: نحن في الموجة الثانية والثالثة من هذا الفيروس ولا زلنا غير جاهزين وغير قادرين على إدارتها.

وأوضح مستشار منظمة الصحة العالمية، أنه رغم أننا أكثر جاهزية، لسنا جاهزين تماما (للجائحة) الحالية، ونحن أقل جاهزية لتلك المقبلة.