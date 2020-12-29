شكرا لقرائتكم خبر عن مدير برنامج الطوارئ بالصحة العالمية يجدد تحذيره من كورونا: استعدوا للأسوأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين، من أنه رغم شدة أزمة فيروس كورونا التى أوقعت أكثر من 1.7 مليون وفاة وعشرات ملايين من الإصابات خلال عام، فإنه يتعين علينا الاستعداد للأسوأ.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية إن هذه الأزمة شديدة الحدية، وقد تفشت سريعا في مختلف أنحاء العالم وقد بلغت كل أصقاع الكوكب، لكنها ليست بالضرورة الأسوأ.

وأوضح مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية أن الفيروس يتفشى بسهولة كبيرة ويفتك بالبشر، مؤكدا أن معدل وفياته منخفض نسبيا مقارنة بأمراض جديدة أخرى، ولافتا إلى ضرورة الاستعداد فى المستقبل لما قد يكون أسوأ.