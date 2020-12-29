شكرا لقرائتكم خبر عن نجل الفريق عنان: والدى ليس لديه صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى ورجل عسكرى لا يمكنه الحديث إلا بأذن المؤسسة العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سمير سامي عنان نجل الفريق سامى عنان، تقدمنا ببلاغات للنائب العام ووزارة الداخلية ضد الصفحات الوهمية التي تدعي باسم والدى الفريق سامى عنان. وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي مع الإعلامي أحمد موسي المذاع على فضائية صدى البلد، أن كل الصفحات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم الفريق سامى عنان من خارج مصر، مؤكدا أن الصفحات التي تنتحل صفة الفريق سامى عنان تديرها جماعة الإخوان الإرهابية وتسعي لإحداث فوضى، مشيرا إلى أن الفريق رجل عسكري ولا يمكنه الحديث إلا بإذن من المؤسسة العسكرية. وناشد نجل الفريق سامي عنان، الأجهزة الأمنية المعنية التصدي لكل صفحات الموجودة على مواقع باسم الفريق سامي عنان.

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