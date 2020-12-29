شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تقييم طلاب الثانوى فى المواد غير المضافة للمجموع ورقيا فى المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تقييم طلاب النقل بالمرحلة الثانوية يتم فى المدارس من خلال امتحانات ورقية، لافتة إلى أن الامتحانات الإلكترونية تتم فى المواد الأساسية فى يناير المقبل، وأن الأسبوع المقبل سوف تبدأ المدارس فى إجراء اختبار المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوى والمستوى الرفيع بالنسبة لطلاب المدارس الرسمية الحكومية والخاصة للغات.

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإدارات والمديريات التعليمية بعقد امتحانات غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوى العام والمستوى الرفيع لطلاب مدارس اللغات الخاصة والرسمية للغات، في الأسبوع الأول من يناير المقبل، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لكورونا.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراءات أداء الطلاب امتحانات الفصل الدراسى الأول، موضحة أنه يتم تعقيم المدارس بصفة مستمرة وتوفير المعقمات والكمامات والتشديد على غسل الأيدى باستمرار للحفاظ على الطلاب من كورونا .

وأوضحت الوزارة أنه يتم التأكيد على سرية الامتحان والانتهاء من المراجعة ومناهج الفصل الدراسى الأول، مع ضرورة تواجد الموجه المشرف بالإدارة قبل بدء الامتحان لتذليل العقبات، وحظر عمل امتحانات موحدة، مضيفة أن لكل مدرسة امتحان مختلف بالنسبة لامتحانات صفوف النقل من الرابع حتى الثانى الاعدادى، مع الالتزام بالمواعيد المحددة للامتحانات.