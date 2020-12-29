شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى يقرر استمرار إلغاء رسوم السحب النقدى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك المركزي المصري الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وفيما يخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول يتم الاستمرار في إصدار المحافظ الإليكترونية مجانا وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول.

قرار البنك المركزى

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