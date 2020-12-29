شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة أبراج عن توقعات 2021: مواليد آخر 10 أيام من كل شهر ستحدث لهم أشياء مميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت بسنت يوسف خبيرة التارو، ردا على تساؤل الإعلامى عمرو أديب: "ناخد الفاكسين ولا لا؟"، قائلة: "الفاكسين سيكون عامل مساعد، وناخد الفاكسين مفيش نقاش، وهو هينفع".

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الحكاية"، على فضائية "mbc مصر"، مع الإعلامى عمرو أديب: "الشهور من أواخر مايو حتى أخر سبتمبر شهور اللخبطة، سيكون هناك تراجع لـ 6 كواكب بينهم عطارد"، مردفة: "فيه ناس هيحصلها حاجات حلوة في التواريخ دى وتنتبه، من 6 يناير لـ 30 مارس، و16و17و18و28و30 مارس بلاش تهور واندفاع، ويوم 10و11و12 فبراير، و25و26و27 فبراير، ومن 25 إلى 30 إبريل، ومن 18 مايو لـ 30 يونيو، من 17 لـ 25 نوفمبر، ومن 1 لـ 7 ديسمبر".

وتابعت: "نحذر استخدام الأدوية مثل دواء مش متعودة أخذه قد تسبب حساسية مثل برج الحوت"، مضيفة أن مواليد الـ 10 أيام الأخيرة من كل شهر، أي مواليد أول 10 أيام من كل برج ستحدث لهم أشياء مميزة في عام 2021.

برج الحمل: "عنده تجديد الارتياح ويعيد تقييم علاقاته كلها ويستبعد أشخاص وينقطع عن أماكن ويتعرف على ناس جديدة وسيكون النجم الاجتماعى ومتألق ويكون له فرص للارتباط والزواج ومصالحة مع حبيب أو زوج وهو مصدر الفرص العظيمة ليس له تغيير ماديا وسيحن دخله ووضعه أفضل ويخلى باله من الإرهاق، السرطان والجدى إمام مصدر ضغوط أو فرص رائعة".

برج الثور: "نقلة اجتماعية ويهتم بشكله ومظهره وهو محافظ ومهذب يتجبن لأخطاء ومطلوب أن يكون محافظ ولا يسمح لأحد يورطه في موضوع يسئ لسمعته ويحاول يتجنب المشاكل ويتحلى بالمرونة ويتخلى عن العند ووضعه المادى مستقر وكذلك الصحى".

برج الجوزاء: "مروا بفترة صعبة أخر 2020 وكانت الضغوط متعددة الحظ يحالفهم في العام الجديد، ووضعه الماضى أفضل ويسترد ديون ويعوض أموال ضاعت عليه العام الماضي وعلاقاته متقلبة له علاقات مؤقتة لا يبنى عليها طموحات وبلاش يعمل مشاكل بسبب علاقاته الشخصية".

برج السرطان: "السنة الجديدة أكثر مرونة وينفتح للناس ويجد تقدير مناسب ولديه فرصة للارتباط أو إصلاح علاقته بالحبيب ويرجع فرحة حياته ويتعرف على أشخاص كثيرون ومجتمع يجعله يتمسك بالناس أو يكتشف أنهم مهمين ويجب التأقلم معهم أو أنهم كان ظالم نفسه معهم ويجب الانسحاب واوضاعه المادية مستقرة وعنده انتعاشات".

برج الأسد: "سنة مهمة جدا لمولود الأسد يتغلب على أي ضغوط ولا يتنازل عن حق ولا يستسلم لظروف، خصم شريف ولا يواجه المؤامرات بمؤامرات، والعام الجديد يخلى باله من الألاعيب التي تحاك ضده".

برج العذراء: "يركز على شغله ودخله ويطور بنفسه ويعلو باسمه في مجال عمله وعلاقاته وله نقلة أو سفر للخارج، وعنده فرص كثيرة لإصلاح علاقاته أو الوصول لحلول جذرية، رغم الحيرة يركز وبلاش يزود حيرته للسماع للغير، أكبر تحدى يقابله اليوم العادى يسير بشكل عادى، الخطوة اللى ياخدها لقدام ميرجعهاش، مياخدش قرارات إلا بعد مراجعة، والمظاهر خداعة، ويهتم بصحته ويهتم بصحته وبلاش سرعة في القيادة".

برج الميزان: "يمر أول شهرين وتأتى التعويضات وكل النواحى التي كان تعبان فيها سيكون من أفضل الأبراج، يعتزل ما يؤذيه، وعنده نقلة بيت أو شغل أو سفر، فرصة للمنتظرين حمل وإنجاب".

برج العقرب: "لو عاوز يعلم المستحيل هيعمله عاطفيا أو ماديا أو دراسيا، فيه ضغوط وتحديات لكن فميش صدمات، اللى هيتجوز أو يطلق هيوصل له، أحواله المادية جيدة لكن مش جديدة، أي المتوقع والمنتظر، عنده استقرار، ومسئوليات جديدة قادر يوفيها، ومطلوب ينتبه لصحته، في ديسمبر يرحع له حب قديم".

برج القوس: "من أفضل الأبراج العام الحالي والماضى، عنده نجاح وتألق، تغيرات جذرية في العمل تجعله مرتاح أكثر، وضعه العاطفى أفضل من السنوات الخمس الأخيرة، والفوضى التي حدثت خلصت ولا تتكرر، ولو تكررت ستكون محدودة، ومطلوب أن يهتموا بصحتهم، ولا يهملوا أي عرض مهام كان بسيط، السنة الجديدة تغير حياة ناس كتير منهم".

برج الميزان: "نجمه عالى، هيحس بالرضا والصدف هتجمعه بأشخاص يعرفهم من زمان والحظ معاه بشرط عدم التسرع، وحظه العاطفى في علاقات عابرة ولكنها مليئة بالرومانسية، قد يفاجأ بمبلغ مالى ضخم مقابل مجهود بسيط".

برج الحوت :"هيفكر بشكل عملى، سنة كاشفة للأمور ونوايا الأخرين، لازم يثق في نفسه وقراراته، لازم يحمى أسراره وأسرار الغير المؤتمن عليها من أي خطأ غير مقصود وغير متعمد، وينتبه لأى أدوية ياخدها، يفضل استشارة طبيب أو متخصص، وعليه خطر من التسمم، وعاطفيا سنة أفضل".