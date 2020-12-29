شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت مصادر لـ«المصري اليوم»، إن وزارة الداخلية، ألقت القبض على أحمد محمد صباح بهجت، رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة مساء الإثنين، دون الإفصاح عن تفاصيل.
تولى «بهجت» عمله رئيسا القطاع يوم 3 مايو الماضي، حيث انتدبته الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، للعمل رئيسا للقطاع وفقا للقرار رقم 208 السنة 2018، وتم التجديد له.
كان «بهجت» يعمل مديرا للتفتيش الإدارى لدار الأوبرا ثم رئيسا للإدارة المركزية لشؤون العاملين بالأوبرا.
يذكر أن منصب رئيس قطاع وزير الثقافة، مسؤول عن التنسيق بين قطاعات الوزارة الـ14، بالإضافة إلى تطبيق قرارات الوزيرة، فضلا عن اللجنة الرئيسية في التعامل مع باقي الوزارات.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
132,541
-
تعافي
110,015
-
وفيات
7,405
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.