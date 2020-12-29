شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر لـ«المصري اليوم»، إن وزارة الداخلية، ألقت القبض على أحمد محمد صباح بهجت، رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة مساء الإثنين، دون الإفصاح عن تفاصيل.

تولى «بهجت» عمله رئيسا القطاع يوم 3 مايو الماضي، حيث انتدبته الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، للعمل رئيسا للقطاع وفقا للقرار رقم 208 السنة 2018، وتم التجديد له.

كان «بهجت» يعمل مديرا للتفتيش الإدارى لدار الأوبرا ثم رئيسا للإدارة المركزية لشؤون العاملين بالأوبرا.

يذكر أن منصب رئيس قطاع وزير الثقافة، مسؤول عن التنسيق بين قطاعات الوزارة الـ14، بالإضافة إلى تطبيق قرارات الوزيرة، فضلا عن اللجنة الرئيسية في التعامل مع باقي الوزارات.