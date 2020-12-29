شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعة «الشرق الأوسط» تحتفل بذكرى ميلاد أم كلثوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل إذاعة الشرق الأوسط يوم الأربعاء 30 ديسمبر بذكري ميلاد كوكب الشرق ام كلثوم من خلال عدة فقرات منها فترة مفتوحة تتضمن مسامع من أفلام ام كلثوم مثل سلامة – فاطمة – نشيد الامل ومشاركة المستمعين في التعليق على هذه الأفلام وموضوعاتها وأغنياتها.

كما ستشهد فترة مفتوحة تتضمن لقاءات مع محمد سلام خبير معلومات عن تجربة الهولوجرام التي جسدت شخصية أم كلثوم على المسرح وتفاعل الناس معها وايضا مشاركات المستمعين عن استماعهم لاغاني ام كلثوم على الإنترنت، مجموعة من اغنيات ام كلثوم القصيرة ومقاطع من اغنياتها الطويلة بصوت شباب المطربين.

إلى جانب فترة مفتوحة تتضمن لقاءات مع النجوم مثل صابرين – فردوس عبدالحميد – المخرجة أنعام محمد علي –المخرج محمد فاضل وحديث عن ذكرياتهن وكواليس أعمالهن عن أم كلثوم، ومن 6 – 8 فترة مفتوحة تتضمن مسابقات ومعلومات خفيفة واسئلة تتعلق بأغاني وأفلام ام كلثوم بالإضافة إلى اهداءات المستمعين من اغنياتها، وفترة مفتوحة تتضمن استضافة احد المطربين الشباب للغناء على الهواء ومشاركة المستمعين في اختيار الأغنيات.