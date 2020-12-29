شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين تروي كواليس إصابتها بـ«كورونا»: «ماكنتش خايفة من الأعراض أكتر من الجلطات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفنانة صابرين حول كواليس إصابتها بفيروس كورونا، إنه «فجاة تحول البيت لمستشفى والدنيا كلها بتبقى في أزمة كبيرة رغم أني طول الوقت بتبع الإجراءات الاحترازية لكن في نفس الوقت كان عندي شك إنها مش هتيجي ليا وده عدم وعي وعدم إدارك كفاية».

وأضافت صابرين خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON»، مساء اليوم الاثنين: «أنا مش عارفة ليه كل الناس بتستبعد إصابتها بكورونا، لازم كل الناس تعمل إجراءات أكتر لتجنب الإصابة، كاشفة أن الفيروس لم يصبها فقط بل جميع أفراد عائلتها».

وتابعت: «كل عيلتي اتصابت وعيلة جوزي طارق، ما فيش بيت مكنش فيه حاله إصابة وساعتها اليقين قطع الشك في إحتمالية الإصابة، ونصيحة مني لكل الناس من تجربتي الخاصة أي دور برد اعتبروه كورونا، لأن مكنش عندي أية أعراض كنا متجمعين وأمي وجوزي وأولادي وأخويا ومراته على مائدة العشاء، فجأة مرات أخويا قالت مش بشم، وأنا ساعتها اتخضيت وجبنا بصل نشممهولها وأكلته وحست أنو تفاح، وأنا ساعتها قمت واتخضيت وأول حد فكرت فيه ماما وجوزي، وطارق بيعاني من جيوب أنفية وحساسية سنوية في الصدر، وكان طول الوقت بيتعامل مع المرض وكأنه النوبة الموسمية للجيوب الأنفية».

توذكرت: «لما روحنا لقيت أخويا بيقلي أنا كمان فقدت حاسة الشم والصراحة وقتها أنا وطارق جوزي عملنا تحاليل فورًا، وكل خوفي من كورونا مش من أعراضها من درجة حرارة وتكسير وغيره كل خوفي منها كان بسبب تجلطات الدم المحتملة، وفيه شباب كتير توفاهم الله دون أعراض بسبب تجلطات القلب والرئة».

وأكدت صابرين، أن أعراض الفيروس لا تخضع لكتالوج ثابت، فكل جسم وحسب استقباله، لافته: «جوزي ظهرت عليه الأعراض واختفت ثلاث مرات».