شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تواجه مستشفيات الجيزة الموجة الثانية لكورونا؟.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت محافظة الجيزة خطة بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة لتطبيقها خلال الفترة الجارية للتعامل مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، وذلك عقب اجتماع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مع مديرى المستشفيات الحكومية بالإضافة إلى المستشفيات التى تقدم خدمة الفرز والعزل بالمحافظة. ويعرض ”الخليج 365” أهم القرارات التى يتم تنفيذها بالتعاون مع مستشفيات المحافظة: ويعرض ”الخليج 365” أهم القرارات التى يتم تنفيذها بالتعاون مع مستشفيات المحافظة: 1. تخصيص 152 مليون جنيه لرفع كفاءة البنية الأساسية وتوفير الأجهزة الطبية والمستلزمات العاجلة للمنظومة الطبية. 2. تخصيص 3 مراكز صحية لتلقى لقاحات فيروس كورونا "مكتب صحة ميت عقبة بالعجوزة والبراجيل بأوسيم والأخصاص بالصف". 3. تقديم جميع الخدمات العلاجية للأطقم الطبية المصابة والمتابعة الدائمة لها. 4. استقبال كافة المواطنين دون تفضيل أو مجاملة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للجميع. 5. تحقيق الاستغلال الجيد لآسرة الرعاية المركزة وان تكون للحالات شديدة الخطورة. 6. عدم تحويل أى مريض إلا بعد التنسيق مع غرفة طوارئ المديرية. 7. متابعة تدفق دفعات الاوكسجين من الشركات الموردة بشكل دورى ودائم. 8. توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات إضافية لمستشفيات العزل. 9. دعم المستشفيات التى بحاجه إلى عناصر بشرية أو أجهزة التنفس الصناعى. 10. التنسيق الكامل مع المجتمع المدنى لزيادة التعاون خلال المرحلة الحالية بما يكفل تقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين. 11. نشر التوعية لدى المواطنين بأهمية ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد. 12. تفعيل قرار رئيس الوزراء بإغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء وتجمعات الأفراح. 13. غلق مراكز الدروس الخصوصية ومنع إقامة الاسواق العشوائية.

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